UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ile bir araya geldi.

Görüşmede, komite başkan vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Canaltay, burada yaptığı konuşmada, aynı milletin insanları olarak, ülkeler ve Meclisler arasındaki diyalog ve iş birliğinin kendilerine güç vermeye devam ettiğini söyleyerek, Türkiye’nin her geçen gün bölgesinde ve dünyada büyüyerek güçlenmesi ve söz sahibi olmasıyla gururlandırdıklarını dile getirdi. Canaltay, “Bizler biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti ne kadar büyük ve güçlü olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkı da güçlenir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde verdiği Türklüğünü koruma mücadelesinin çok eskiye dayandığını anımsatan Canaltay, ataların ve geçmiş liderlerin bugüne kadar uluslararası camiada Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulması için gösterdiği çabaların yavaş yavaş meyvelerini toplamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Canaltay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteğiyle KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi adıyla gözlemci üyeliği ve Cumhuriyet Meclisi'nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne gözlemci üyeliğinin bunun en somut örnekleri olduğunu vurguladı.

Bu üyeliklerin Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının duyurulmasında önemli bir kilometre taşı olarak yerini aldığını belirten

Canaltay, bu önemli iki gelişmeye öncülük eden herkese teşekkürü bir borç bildiğini belirterek "Bizler, katılacağımız bütün uluslararası etkinliklerde mücadelemizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen Kıbrıs Sorunu konusunda iki devletli çözüm politikasına ödün vermeden devam ettiklerini kaydeden Canaltay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın öncülüğünde yürütülen bu politikanın uluslararası camia tarafından görünür olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunması noktasında hiçbir taviz vermeden, kararlılıkla yola devam ettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs adasındaki varlığımızın tescili devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” diyen Canaltay, Türkiye yüzyılı hedefiyle yürüyen Anavatanın her şart ve koşulda yanlarında olmasının kendilerini geleceğe bakarken umutlandırdığını vurguladı.

-Adan

TBMM Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da konuşmasında, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma adına parlamenterler seviyesinde adım atmaya çabaladıklarını ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’ya gözlemci üyelikleri çok önemli bulduklarını kaydetti.

5-6 Haziran’da Bakü’de düzenlenecek TÜRKPA Genel Kurulunda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin davet edilmesini memnuniyetle karşıladıklarına değinen Adan, Kıbrıs Türkünün haklı davasının dünyaya duyurulması çalışmalarının ivme kazanacağına inandığını belirtti.

Adan, Azerbaycan Milli Meclisi’nin almış olduğu kararla KKTC ile dostluk grubu kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak Türkiye-Azerbaycan- KKTC olarak "üç devlet tek millet" şiarının gelişeceğine inandıklarını söyledi.

Adan, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasının refah seviyesinin yükseltilmesi , tüm kurum ve kuruluşları ile güçlenmesini öncelikli hedef olarak gördüklerine değindi.

(EMR/FEZ) Fotoğraflı