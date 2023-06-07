Politis’in haberine, göre kapalı yola giremeyeceğini söyleyen polisle önce tartışan ardından da aracını üzerine sürerek vuran Rum tutuklandı ve hakkında görevi başındaki polise saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Yaralanan polis ise kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi edildi.