Politis’in haberine, göre kapalı yola giremeyeceğini söyleyen polisle önce tartışan ardından da aracını üzerine sürerek vuran Rum tutuklandı ve hakkında görevi başındaki polise saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Yaralanan polis ise kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi edildi.
Polis memuruna arabasıyla vurdu
Larnaka’da Deniz Panayırı (Kataklismo) sebebiyle düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen 39 yaşındaki bir Rum, etkinlik yüzünden araç trafiğine kapatılmış yola girmesine izin vermeyen polis memuruna arabasıyla vurdu
Politis’in haberine, göre kapalı yola giremeyeceğini söyleyen polisle önce tartışan ardından da aracını üzerine sürerek vuran Rum tutuklandı ve hakkında görevi başındaki polise saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Yaralanan polis ise kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi edildi.
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