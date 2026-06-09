Ülkede iki günde beş yangın meydana geldi
Ülkede iki günde beş yangın meydana geldi
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KKTC'de bir haftada 57 trafik kazası meydana gelirken, 22 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yayımlanan 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan Haftalık Trafik Raporu’na göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 2 milyon 889 bin 682 TL oldu. Kazaların İlçelere göre dağılımı; Lefkoşa 17, Gazimağusa 11, Girne 20, Güzelyurt 4, İskele 5 şeklinde oldu.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, 18 bin 271 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 641 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle:

“Süratli Rç Kullanmak(1,003) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş ( 27 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 255 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 72 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 23 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 78 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 201 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 114 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 63 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 23 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 2 ) ve 710 diğer trafik suçlarından rapor edildi, 283 araç trafikten men edildi ve 11 sürücü ise tutuklandı"