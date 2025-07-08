Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nevin Turaç’ın (K-39) ölüm sebebinin “Serebrovasküler hastalık, aterosklerotik kalp hastalığı, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de yaralanmaya sebep olan şahıs tutuklandı

Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinde, Mayıs ayında, Uğur Kılıçsallayan’ın (E-25) ağır yaralanmasına sebep olduğu düşünülen E.B. (E-34), bugün Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da DAÜ Sağlık Merkezi’ne ait araç park yerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araçta muhafaza edilen akıllı saat ve parfüm, Haziran ayı içerisinde kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalınmıştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.M.(E-19) ve S.M.(E-28) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Trafik kazaları

Öte yandan, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Arif Cerit (E-25) yönetimindeki PJ 406 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kaldırıma çarptıktan sonra savrulan araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine de çarparak takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde de, Mehmet Efe Özcömert (E-19) bu sabah yönetimindeki RG 387 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Türkeli kavşağına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Çelik bariyerlere çarptıktan sonra savrulup, takla atan araç yol içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.