Haspolat’ta sakin Hatice Köseoğlu (K-77) ikametgahında aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Lefke’de ani ölüm sebebi kalp

Lefke’de ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Necip Alkan’ın (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Damar Hastalığı ve Gastrointestinal Kanama” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Ercan’da uyuşturucu

Ercan Havalimanı Gelen Yolcu bölümünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, ülkeye giriş yapan Ş.T.’ye (E-39) Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramalarda; tasarrufunda içerisinde tütünle karışık hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de evrak sahteleme

2023-2025 yılları içerisinde, Gönyeli’de, A.K.’nin (E-29) daha önce çalıştığı bir şirkete ait olup işyerine kayıp diye bildirdiği faturalar üzerine, şirket adına bir markete sattığı sigara ve tütün ürünlerinin toplam tutarında değişiklik yaparak, 41 adet faturayı sahteleyip tedavüle sürdüğü ve sahtekarlıkla toplam 170 bin 944,75 TL para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta evrak sahteleme

Güzelyurt’ta da, H.T.’nin (E-45), yanında berber olarak çalışan bir şahsın 15 gün süreyle yurt içi ödeneksiz izinli olduğunu gösteren bir evrakta, çalışanının imzasını sahtelediği ve konu evrağı Sosyal Sigortalar Dairesine ibraz ederek, tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Çayırova’da kasti hasar

Çayırova’da bir ikametgahın önünde, park halinde bulunan UB 707 plakalı salon aracın ateşe verilmesi olayıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen A.G.K. (E-19) ile L.N.S. (E-46) tutuklandı.

Akabinde, L.N.S.’nin Kumyalı’da kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de hırsızlık

Gönyeli’de bir şahsa ait apartman dairesinin yatak odasında, dolap üzerindeki kutu içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.O. (E-39) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de asayiş ve trafik denetimleri

İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda da, toplam 1195 araç sürücüsü kontrol edildi ve 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 217 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 41 araç ise trafikten men edildi.