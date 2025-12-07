Girne-Lefkoşa ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında bu sabah meydana gelen trafik kazasında aracıyla yayaya çarpan sürücü tutuklandı. 29 yaşındaki yaya Hüseyin İbrahim Taş ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cemiloğlu (E-39), saat 07.45 sıralarında yönetimindeki VF 370 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada Boğazköy’de yolu yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin İbrahim Taş’a (E-29) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hüseyin İbrahim Taş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ahmet Cemiloğlu tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.