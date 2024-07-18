Güney Kıbrıs’tan 75 kilo kaçak kuzu eti getiren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 12.00 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden kullanımındaki araç ile gelip KKTC’ye geçiş yapmak isteyen Ş.U.’nun (E-27) aracında gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 75 kilogram kuzu eti tespit edilerek, emare olarak alındı. Ş.U. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gümrüğe beyan edilmemiş 97 adet elektronik sigara

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yeri içerisinde dün saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, A.B.’nin (E-24) şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 97 adet elektronik sigara tespit edilerek, emare olarak alındı. A.B. tutuklandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklu

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda dün saat 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye geçiş yapmak isteyen H.M.’nin (E-53) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, H.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. H.M. tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Arı sokan kişi yoğun bakımda

Yenierenköy’de sakin Konce Alnur (K-38), dün saat 13.30 sıralarında, Yenierenköy’de bir küçükbaş hayvan ağılında bulunduğu sırada, sol omuzundan arı sokması sonucu rahatsızlandı.

Alnur, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.