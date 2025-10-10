Lapta’da oto galerici olmadığı halde, kendisini bir oto galerinin sahibi olarak tanıtan ve araç satacağı vaadiyle bir kişiden 20 bin sterlin ve 2 bin 500 euro'yu sahtekarlıkla temin eden A.A. (E-31) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 28 Mart – 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaşanan olayın 21 Eylül'de polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs dün Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandı.

-İskele ilçesine bağlı Ziyamet köyünde uyuşturucu maddeden 1 kişi tutuklandı

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 11.20 sıralarında, Ziyamet’te devriye halinde bulunan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli halde görülen M.H.’nin (E-25) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta arama yapıldı. Aramada M.H'nin tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında konu şahsın Kuzucuk’ta bulunan ikametgahında yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt daha bulunan M.H tutuklandı.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da, eylül ayında arkadaşına ait banka kartını çaldıktan sonra muhtelif tarihlerde ATM’den para çekip, faturalarını ödeyerek, toplam 270 bin TL parayı çaldığı tespit edilen B.T.’nin (K-43) tutuklandı.

-Girne’de sarhoşluk

Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi'nde 209 mlgr alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan U.C.Y. (E-19) tutuklandı.

-Haspolat’ta iş kazası

Zahoor Ahmed (E-45) Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde spiral makinesi ile çalışırken kesme taşının kopması sonucu sağ kolundan yaralandı. Ahmed, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

-Ötüken’de yangın

Ötüken’de dün gece bir inşaat şirketine ait şantiye alanında bulunan, ofis ve ambar olarak kullanılan konteynerde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ofis ve ambarda bulunan muhtelif eşyalar ile aletler yandı.

-Gazimağusa’da trafik kazası

Gazimağusa’daönündeki aracı geçmeye çalışan motosiklet, aynı istikamette seyreden bir başka araca çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile kontrol altına alındı.

Köroğlu Sokakta dün Muhammad Usman (E-19), UH 347 plakalı motosiklet ile seyrederken yolun sağında bulunan Hasan Raif Sokak yol kavşağına geldiğinde önünde seyreden aracı geçmeye çalıştığı sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Hasan Raif Sokağa dönmek için sinyal verip dönüşe geçen Cemal Atamert (E-60) yönetimindeki VE 293 aracın sağ ön kısmına çarptı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.