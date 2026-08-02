Lefkoşa’da Metehan Sosyal Konutlarının güney kısmında bir şahsa ait makinist garajında çıkan yangında, tamirdeki araçlar ve civardaki kümeslerdeki tavuklarla köpekler de yandı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 15.40 sıralarında garajda başlayan yangın sonucu, garajda tamirde bulunan 6 araç, yangının araziye sirayet etmesi sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı, civardaki kümeslerde bulunan 60 tavuk ve 3 köpek de telef oldu.

Yangına Polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti. Yangının garajda arızalı durumdaki güneş paneli inverter sisteminden kaynaklandığının değerlendirildiği açıklamaya göre, yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.