Tatlısu’da aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki Yasin Uzunay hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatlısu’da yapımı süren bir sitenin inşaat alanında çalışan 62 yaşındaki Haspolat sakini Yasin Uzunay dün saat 14.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uzunay’a doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği açıklandı.

- Akarsu’nun ölüm sebebi ileri tetkikler sonrası belirlenecek

Polis ayrıca, daha önce meydana gelen iki ani ölüm vakasına ilişkin gelişmeleri de paylaştı.

Lefkoşa’daki ikametinde dün fenalaşan ve hastanede yaşamını yitiren 47 yaşındaki öğretmen Ahmet Akarsu’nun ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örneklerinin alındığı, kesin sonucun ileri tetkikler sonrası belirleneceği kaydedildi.

Haspolat’taki ikametinde geçen salı günü hayatını kaybeden 64 yaşındaki Bülent Kakil’in ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu yapılan otopsiyle belirlendi.

Her üç olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.