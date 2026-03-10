Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında toplumsal sorumluluk bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Bu kapsamda Lefke Çevre ve Öncü Kadınlar Derneği ile iş birliği içerisinde yürütülen projelerle, kadınlara destek olmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yapılan projeler çerçevesinde Lefke Çevre ve Öncü Kadınlar Derneği üyesi kadınlarla bir araya gelinerek hem sosyal hem de eğitici aktiviteler düzenlendi. Etkinlikler sırasında kadınların günlük yaşamlarına katkı sağlayacak çalışmalar yapılırken, aynı zamanda keyifli ve verimli zaman geçirilmesine de özen gösterildi.

Topluma hizmet faaliyetleri kapsamında kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklerin kadınlar arasında dayanışma duygusunu artırdığını ve karşılıklı etkileşimi güçlendirdiğini dile getirdiler.

Lefke Çevre ve Öncü Kadınlar Derneği ile yapılan bu iş birliği, öğrencilere toplumsal duyarlılık kazandırma noktasında önemli bir deneyim oldu. Gerçekleştirilen çalışmalar, topluma hizmet bilincinin yaygınlaştırılmasına ve yerel düzeyde sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.