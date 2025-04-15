Girne’de sakin 54 yaşındaki Taner Yıldırım dün Girne’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Yıldırım’ın ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Demirhan’da operasyon… İki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

Demirhan’da dün saat 20.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. ekipleri tarafından ortak operasyon yapıldı.

Operasyonda, H.Ç. (E-29) ve E.K.’nin (E-39) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet cam pipo bulunarak, emare olarak alındı. H.Ç. ve E.K. tutuklandı.

-Gazimağusa’da bir tırda 15 bin adet torpil türü patlayıcı madde tespit edildi

Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde dün saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, İ.D.’nin (E-60) kullanımındaki tır araçta arama yapıldı.

Aramada, İ.D.’nin, kanunsuz şekilde ülkeye ithal ettiği toplam 15 bin adet torpil türü patlayıcı maddeyi, gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. İ.D. tutuklandı.

-Güzelyurt’ta ses tartışması kavgaya döndü

Güzelyurt Festival Alanı içerisinde geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında, ses çıkarma konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu H.Ö.(E-18) ve A.K.(E-15), A.Ş.(E-28) ile kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı A.Ş.’nin sol göz ile burun boşluğundaki kemikler kırıldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde dün saat 09.00 sıralarında, 236 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.T.(E-34), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. A.T. suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

-Esentepe’de iş kazası

Esentepe’de dün saat 08.30 sıralarında, bir şirkete ait inşaat alanı içerisinde çalışan Muhammad Shafıque (E-53), spiral makinesi ile mastar kestiği sırada, makinenin kayıp sol başparmağının tırnağını kesmesi sonucu yaralandı. Muhammad Shafıque, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Geçen cumartesi ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.