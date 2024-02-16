ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 15.02.2024 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Düzova’da sakin Hüseyin ERGÜN (E-74), ikametgahı içerisinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “akut koroner sendromu” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.02.2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne’de sakin Fatih KILINÇ (E-51) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTELENMİŞ SİGORTA POLİÇESİNİ TEDAVÜLE SÜRMEK, PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKETTE BULUNMAK, KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE İTHALİ

15.02.2024 tarihinde, saat 11:40 sıralarında, Beyarmudu Kara Sınır Kapısında, GKRY’den gelip KKTC’ye geçmek için giriş işlemi yaptıran I.M.(E-42)’nin kullanımında bulunan aracına ait sahte olduğunu bildiği sigorta poliçesini görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturma kapsamında üzerinde yapılan aramada; LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet kâğıt parçası ve tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada ise 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 25.050 Euro nakit parayı bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

1. 01.12.2023- 31.01.2024 tarihleri arasında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan İ.Ö.(K-37)’nün, gün içerisinde müşterilerden satış karşılığı tahsil edilen paralardan, sonradan kasada satış iptali yaparak satış yapılmamış gibi göstererek işletmeye ait toplam 2,000 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.12.2023- 31.01.2024 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren markette çalışmakta olan S.M.A.(E-34)’nın, gün içerisinde müşterilerden satış karşılığı tahsil edilen paralardan, sonradan kasada satış iptali yaparak satış yapılmamış gibi göstererek işletmeye ait toplam 2,000 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

15.02.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

15.02.2024 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde, Hıdır DİNLEMEZ'e ait ikametgahın salonu içerisinde, muhtemelen elektrik siteminde oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, salon odası içerisinde bulunan yemek masası, 8 adet ahşap sandalye, üç adet koltuk ile odanın asma tavanı yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE KUMARHANEDE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

09.02.2024 tarihinde, Lefkoşa ve Girne'de faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede polis tarafından yapılan denetimler sonucu; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam üç kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

15.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,692 araç sürücüsü kontrol edildi ve 219’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 109’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 370 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücü tutuklanmış ve 30 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

1. 15.02.2024 tarihinde, saat 14:40 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu 21-22 kilometreleri arasında, Melike Gül Avcuman KHOGAR (K-20) yönetimindeki RR 991 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak dere yatağına düşerek tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Melike Gül Avcuman KHOGAR, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.02.2024 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Mücahit SUBAŞI (E-26), yönetimindeki KM 886 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Mehmet Engin ULUHAN (E-72)’a aracının çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Mehmet Engin ULUHAN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. KM 886 plakalı salon araç sürücüsü Mücahit SUBAŞI tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.