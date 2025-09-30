Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Kaan Resa Saçar, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son mesai gününde personele hitap ederek vedalaşan Saçar, meslektaşlarına bundan sonraki görevlerinde başarılar; sosyal yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Saçar, personelin zamanında ve yasal mevzuata uygun çerçevede görev yapmaları gerektiğini vurguladı.

Polis teşkilatının kendisi için bir aile olduğunu ve emeklilik yaşamında da bu ailenin bir parçası olarak kalacağını belirten Saçar, personel ile el sıkışarak vedalaştı.

1 Nisan 2024 tarihinde atandığı PGM II. Yardımcılığı görevinden bugün itibariyle yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Kaan Resa Saçar, Polis Genel Müdürlüğü’ne 39 yıl, 7 ay ve 12 gün süre ile hizmet verdi.