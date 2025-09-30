Gazimağusa Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrenci sağlığının korunması ve hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla kent genelindeki devlet okulları kantinlerinde denetim yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimlerde, kantinlerin genel hijyen koşulları incelendi. Kantin çalışanlarının sağlık kartları ve iş yeri çalıştırma izinleri kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin ambalajları ile son kullanma tarihleri denetlendi, mevzuata aykırı durumlarda gerekli uyarılar yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için etkin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini kaydetti.