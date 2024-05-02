Lapta Bayraktar Sokak’ta dün 23.30 sıralarında polisin şüpheli olarak gördüğü şahsın üzerinde ve aracında yapılan arabada uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tasarrufunda yaklaşık 400 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara tespit edilen S.Y.(E-42) tutuklandı.

Polis, maddelerin emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Gemikonağı’nda denize inmeye çalışırken kayalıklara düşen şahıs yaralandı

Gemikonağı’nda bugün 00.30 sıralarında beton zeminden deniz kenarına inmeye çalışırken denizdeki kayalıklara düşen 57 yaşındaki Mehmet İğde yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, İğde’nin dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü, düştüğü yerden İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

İğde’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izni olmadan ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, şahısların aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.