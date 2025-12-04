İskele’de 13 Kasım tarihinde karşılıksız çekle araç satın aldığı tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, E.H.(E-60), H.K.(E-37) ve B.G.’nin (E-41) gerçekte paraları olmadığı halde bir şirkete ait üç aracın satışı konusunda şirketin işlerini vekâleten yürüten şahısla anlaştı.

Zanlılar, karşılığı olmadığını bildikleri halde E.H. adına 5 milyon 800 bin TL meblağlı bir çek düzenledikleri, noter huzurunda satış sözleşmesi imzaladıkları ve araçlara karşılık 15 bin stg nakit para ile çek vererek, araçların devrini sağladı.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, zanlılar E.H., H.K. ve B.G. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Durdurulan araçta ithali yasak peynir, domuz kıyması ve domuz eti bulundu

İskele’de Granel Çemberi mevkiinde yapılan polis denetiminde ithali yasak tüketim maddesi bulundu.

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önlemi Şubesi ve Trafik ekipleri tarafından bugün saat 01.30 sıralarında yapılan denetimde V.A.’nın (E-62) kullanımındaki araç durduruldu. Araçta yapılan aramada ülkeye ithali yasak olan muhtelif ağırlıklarda peynir, domuz kıyması ve domuz etinin gümrüksüz şekilde bulundurulduğu tespit edildi.

Ürünler emare olarak alındı, şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da hırsızlık olayında zanlı tespit edildi

Gazimağusa’da bir otelde 30.11–1.12 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada bir zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Restoran kısmında bulunan çelik kasa içerisindeki 31 bin 873 TL nakit para, 2 bin 900 TL madeni para ve 55 euro’nun kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındığı belirlenen hırsızlık olayında, zanlı olarak tespit edilen E.U.(E-47) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Süpermarketten parfüm çalan şahıs tutuklandı

Demirhan’da bir süpermarkete dün giren saat 15.00 sıralarında bir kişinin toplam 2 bin 566 TL değerindeki iki adet kadın parfümü, saç parfümü ve erkek parfümünü çaldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada zanlı olarak belirlenen S.B.(K-33) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Yeniboğaziçi ve Ercan Havalimanı’nda rahatsızlık veren şahıslara tutukluluk

Yeniboğaziçi’nde dün F.Ç.(E-28) 132 miligram alkollü içki tesiri altında, Ercan Havalimanı’nda ise B.A.(E-56) 85 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Zanlılar suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- İzinsiz ikamet eden 21 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 21 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.