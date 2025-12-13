KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

12.12.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, C.E.(E-19), A.G.(E-19) ve A.E.(E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

11.12.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde, malzeme deposunun kapısına ait asma kilit kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kasten kırılıp kapı açılarak içeriye girilmiş ve depo içerisinde muhafaza edilen muhtelif inşaat malzemeleri ile aletler alınarak çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.B.(E-30), O.B.(E-32), E.B.(E-32), M.B.(E-18) ve M.B.(E-35) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK (GELİŞME)

25 Eylül-22 Kasım 2025 tarihleri arasında, Girne’de park halinde bulunan iki ayrı araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif kıyafetler, toplam 34.495 TL ile 150 Stg nakit para ve 61.885 TL meblağlı çek yaprağının çalınması ile ilgili meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-34) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, E.K.’nin 24.11.2025 tarihinde, Girne’de park halinde bulunan başka bir araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif evraklar, sırt çantası, Go Pro kamera ve bluetoothlu intercom cihazı alınıp çalınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklu olup, soruşturma devam

etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.12.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

1. 12.12.2025 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Geçitkale’de Atatürk Caddesi’nde, park halinde bulunan KP 704 plakalı araç çalıştırıldığı sırada, muhtemelen motor bölümünden sızan akarkayıtın alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümündeki tüm plastik aksamlar ile ön kaput boyası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.





2. 12.12.2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa Köroğlu Sokak’ta, park halinde bulunan NM 988 plakalı motosiklette, muhtemelen motor bölümünden sızan akarkayıtın alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu motosiklet tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

12.12.2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum katındaki eşya deposunda, Orhan Nuh SUCU (E-42) yük asansörü ile 1 metre yüksekliğe malzeme kaldırdığı sırada, sol ayağının beton zemin ile asansör arasına sıkışması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 22 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ, 30 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ…

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,408 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

3’ü muayenesiz araç kullanmak,

12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

9’u elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak,

4’ü trafik ışıklarına uymamak,

13’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak,

1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i polisin dur talimatına uymamak ve

93’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.