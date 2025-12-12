Oğuz: “Yıl içerisinde 4 bin 944 kişi ülkeye alınmadı, 1680 kişi deport edildi"

“Üç yılda 573 sivile tabanca izni verildi”

Bugünkü bütçe görüşmeleri tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 19 milyar 965 milyon 957 bin TL'lik İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Milletvekillerinin ardından son olarak söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, soruları yanıtladı.

Bakan Oğuz, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, arada istenmeyen olaylar yaşanmasına rağmen halen bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Oğuz, ülkede yaşamayı ve okumayı tercih eden birçok insan olduğunu belirtti.

İstenmeyen olayların yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti ile bilgi paylaşımı, riskli kişilerle ilgili tedbirler gibi çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Oğuz, sınır kapılarıyla ilgili de etkin denetimlerin yapıldığını, polis tarafından kurulan yeni birim aracılığıyla kişinin neden geldiği, nerede kalacağı gibi sorgulamaların yapıldığını ifade etti.

Ülkenin polis devleti değil, demokratik bir ülke olduğunu ancak polis ve devletin alması gereken tedbirleri almakla yükümlü olduğunu dile getiren Oğuz, bu uygulamalara ilişkin şikayetler de geldiğini ancak ülke güveninin her şeyin üzerinde olduğunu kaydetti. Parmak iziyle ilgili bir çalışmanın devam ettiğini söyleyen Oğuz, yüz tarama sisteminin raporlandığını ve kısa sürede kamera sistemlerine gireceğini duyurdu.

Oğuz, ülkenin menfaatçilerin, çıkarcıların cirit attığı bir yer olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

- "Taşınmaz Mal Komisyonu'nda Kasım sonuna kadar 2 bin 584 dosya tamamlandı”

Tapu Dairesi’nin hem Taşınmaz Mal Komisyonu, hem de sektör için çok önemli olduğunu kaydeden Oğuz, 15 yeni personelin alındığını belirtti. İskele’de yeni bir tapu binasının yapıldığını söyleyen Oğuz, güvenilir ve hızlı hizmet için yeni sistem oluşturulduğunu belirtti. Oğuz, 2022-25 yılları arasında kamulaştırma yapılan dosyalardan 582’sinin sonuçlandırıldığını ve ödemelerinin yapıldığını kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu dosyalarına ilişkin bu yılın kasım sonuna kadar 2 bin 584 dosyanın tamamlandığını belirten Oğuz, geçen yıllara göre yaşanan artışa dikkati çekti.

Kırsal kesim arsalarına ilişkin de konuşan Oğuz, bu arsalarla ilgili ilk olarak haksahiplik belgelerinin verildiğini, ardından parsellerin yer aldığı belgelerin verildiğini anlattı. Oğuz, Sınırüstü’ndeki yol çalışmalarının 2026 yılında yapılacağını; Gaziveren’le ilgili su, elektrik ve asfalt çalışmalarının da yapılacağını ifade etti. Sınırüstü’nde solar enerji için kiralanan arazinin tarım arazisi olmadığını kaydeden Oğuz, Orman Dairesi’nden çalışmalar için izin alınması gerektiğini hatırlattı.

- “3 bin 495 vatandaşlık verildi, 684’ü evlilik yoluyla”

Kaçak yaşamla mücadeleyle ilgili Göç İdaresi’nin kurulduğunu anımsatan Oğuz, gorevlendirilen kaymakamlıkların belirli aralıklarla denetim yaptıklarını kaydetti. Oğuz, bu kapsamda son üç ayda 47 kayıt dışı kişinin tespit edildiğini belirtti.

Vatandaşlık konusuna de değinen Oğuz, 3 bin 495 vatandaşlık verildiğini kaydederek, bunlardan 684'ünün evlilik yoluyla verilen vatandaşlık olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısının 627 olduğunu söyleyen Oğuz, 681 kişinin de Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık aldığını, geriye kalanın ise bu kişilerin eş ve çocukları olduğunu söyledi.

“Ülkeye girişlerde kontrol olmadığı” eleştirilerine değinen Oğuz, kontroller kapsamında 10 Aralık tarihine kadar 4 bin 944 kişinin ülkeye alınmadığına dikkati çekerek, bu kişilerin muhaceret biriminin çalışmaları sonucunda ülkeye girişlerinin engellendiğini kaydetti. Oğuz, bu kişiliklerin 724'ünün Pakistan, 713'ünün İran, 485'inin Irak, 421'inin Türkiye, 318'inin Somali, 273'ünün Türkmenistan ve 2 bin 10'unun diğer uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, 1680 kişinin de deport edildiğini açıkladı.

Tabanca izni sorusunu da yanıt veren Oğuz, son üç yılda 573 kişiye tabanca izni verildiğini kaydetti.

- Görüşmeler pazartesi günü devam edecek

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü bütçe görüşmeleri Oğuz'un konuşması ve bütçe oylanmasinin ardindan tamamlandı.

Bütçe görüşmeleri pazartesi günü Hukuk Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesiyle devam edecek.