(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz suçundan tutuklanan Bangladeş uyruklu Sahadat Hossaın, MD Anwar Hossan, Latıb Latıb ile Nijeryalı Obidiasor Josephine Adachukwu ve Faith Sunday Jimmy mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Aralık 2025 tarihinde, saat 12:10 raddelerinde Lefkoşa Muhaceret şubesine gelen Sahadat Hossaın ile MD Anwar Hossan’ın yapılan muhaceret kontrolünde yapılan muhaceret kontrolünde 08.10.2025 tarihinden itibaren 65 gün, Latıb Latıb’’in ise 16.01.2024 tarihinden itibaren 696 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Lefkoşa’da Ceyhan Sokak üzerinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde; Obidiasor Josephine Adachukwu 27.12.2021 tarihinden itibaren 1446 gün, Faith Sunday Jimmy’nin 02.01.2022 tarihinden itibaren 1440 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların KKTC'de kalmış olduğu bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini, ihraç işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazışmaların yapılacağını belirtti.

Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.