İçişleri Bakanlığı’nın 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor

- Solyalı

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın hayata dokunan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Bakanlığın “yönetilemez bir halde" olduğunu savunan Solyalı, eleştirilerde bulundu. Nüfusun bilinmesi gerektiğini ifade eden Solyalı, “Nüfusu bilmemek bir siyasi tercihtir.” diye konuştu.

Meselenin çok rahat çözülebileceğini kaydeden Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın veriye dayalı politika üretiminde ısrarcı olması gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin “projeksiyon nüfus” üstünden hareket ettiğini dile getiren Solyalı, projeksiyon nüfus rakamlarında 2023 ile 2025 arasındaki farkın uçurum olduğuna işaret etti. Solyalı, projeksiyon nüfusta sapma olduğunu dile getirerek, nüfus karmaşası olduğunu söyledi.

Vekaleten Muhaceret Dairesi Müdürü olmayacağını kaydeden Solyalı, 6-7 aydır Muhaceret Dairesi Müdürü atanamadığını belirterek, muhaceretin öneminin tartışılmasız olduğunu dile getirdi.

Yabancıların taşınmaz mal edinme konusuna da değinen Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun bu konuda hazırladığı kararnameyi eleştirdi. Solyalı, KKTC’de taşınmaz mal edinen yababcılarla ilgili bir bilinmezliğin olduğunu kaydetti.

“Tatil Evleri Yasası” konusuna da değinen Solyalı, “Öngörüsüzlüğünüz ve plansızlığınız yüzünden yönetemiyorsunuz.” dedi.

Solyalı, kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak, son 3-4 ayda verilen izinlerin, son iki yılda verilmeden fazla olduğunu savundu Solyalı, “Karşılayamayacağınız kadar kırsal kesim arsası verdiniz” dedi

“Tabanca izinlerinin akıbetinin ne olduğunu” soran Solyalı, Ateşli Silahlar Yasası’nın değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Solyalı, vatandaşlık ve cezaevi konularına değinerek, Şartlı Tahliye Tüzüğü'ne ilişkin eleştiride bulundu.

Kaçak yaşamın kendilerini çok rahatsız eden ciddi bir mesele olduğunu söyleyen Solyalı, bu konuda önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Solyalı, ülkeye girişler konusunda Türkiye, belki de Avrupa ülkeleriyle iş birliklerinin artması gerektiğini dile getirdi.

- Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, memleketteki nüfusun ne kadar olduğunu sorarak, bu konuda ortada dolaşan birbiriyle çelişen rakamlara dikkati çekti.

Silah ruhsatlarına da değinen Hamzaoğulları, “Kaç tabanca ruhsatı verdiniz? Neden verdiniz?" şeklinde sorular yöneltti.

CTP'nin erken seçim çağrısını yineleyen Hamzaoğulları, kendisinin en büyük derdinin “İskele-Karpaz halkı” olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, devletin o bölgedeki 14 köye hizmet getirebilmesi ve olanakların tek tek sağlanmasını belirtmek için burada olduğunu kaydetti.

- Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de, çok merkezi bir bütçeyi konuştuklarını belirterek, bütçeyle ilgili ciddi bir ilerleme görmedikelerini söyledi.

Nüfus, yurttaşlık ve güvenlik konularına da değinen Besim, kaçak yaşam konusunun düzgün şekilde bir denetime tabi tutulamadığını savundu.

Güngör Katı Atık Çöp Merkezi’nin vahşi depolama merkezi haline geldiğini kaydeden Besim, çöplüğün hem doğa, hem de halk sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

Besim, “En büyük çöp alanı Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Merkezi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı... Peki ama İçişleri Bakanlığı’nın bu çöple başa çıkabilecek bir kapasitesi var mı?” ifadelerini kullandı.

Filiz Besim, “Ülkemizin çöp sorunu, çok büyük bir sorundur" dedi.

- Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, İçişleri Bakanlığı’nın görev yetki alanı en geniş bir bakanlık olduğunu söyledi.

Nüfus konusuna değinen Şahiner, ülkede çıkan çöp ve tüketilen su miktarının hesaplanması gibi parametlerle ortalama nüfusun belirlenebileceğini kaydetti.

Şahiner, gerçek veriler üzerinden planlama yapılması gerektiğini kaydetti. Şahiner, “Doğru nüfus politikaları ortada olmadığı sürece hiçbir plan, atacağınız doğru adımlar bile doğru sonuçlar vermeyecektir.” dedi.

Muhaceret kayıtlarının ne durumda olduğunu soran Şahiner, “Yani bir öğrenci bu adaya geldi. Adayaa geldikten sonra öğrenim süresini bitirdi veya mezun olmadan okulla ilişkisi kesildi. ‘Bu ülkede mi değil mi’ diye bir araştırma yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Tam bir nüfus sayımı yapılmasının gerekli olduğunu kaydeden Şahiner, belli başlı bölgelerde zamanında detaylı haritalandırma çalışmaları yapılmadığı için vatandaşların arazilerinin kaybolduğunu dile getirdi. Şahiner, bu konunun ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti

Orman arazilerinin ne kadar olduğunu soran Şahiner, tabanca ruhsatları konusuna da değinerek, ülkede güvenliğin insanları silahlandırarak sağlamayacağını söyledi.

Şahiner, ülkenin güvenlik konusunda gelmiş olduğu durumun ortada olduğunu dile getirdi.

Güngör çöplüğü konusuna da değinen Şahiner, “Burada birilerine rant kapısının açılmaması gerekir.” dedi.