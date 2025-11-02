ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

02.11.2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Yenierenköy’de sakin Özay ÇİZMEN (E-76) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

29.10.2025 tarihinde, Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Paul David HUGHES (E-62)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VEYA DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP OLMAK

01.11.2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan aynı yerde sakin Yusuf NİYAZOV (E-46), karbon siyahı ve akaryakıt üretimi yapan reaktörün tank kısmı içerisinde iş arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde bulunmuştur.

Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında C.B.(E-43) ve M.Ü.E.(E-61) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP, KAVGA VE RAHATSIZLIK

01.11.2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu N.S.(E-25) ve B.S.(E-32) bir taraf olup, diğer taraf olan S.B.G.(E-26) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı S.B.G’nin sağ kalça ve burun kemiği kırılmıştır.

S.B.G. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen devam etmekte olup, N.S. ve B.S. ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir..

POLİSİ DARP GÖREVİNDEN MEN, İTALE-İ LİSAN, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

01.11.2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu üzerinde, Y.A. (E-24) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, kullanımındaki motosikletin yanında yerde yattığı için kendisini kontrol etmek isteyen Polis Memuruna hitaben küfür edip, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiş ve kendisini tutuklamaya çalışan Polis Memuruna ayakları ile vurup darp ederek görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.









MAHİYETİNDEKİ HAYVANIN YARATACAĞI TEHLİKEYİ ÖNLEMEMEK VE BAŞIBOŞ KÖPEK BULUNDURMAK

01.11.2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Vadili’de, K.A.(E-55) ağılında bulundurduğu kurt köpeğini başıboş bırakıp yaratacağı tehlikeye karşı tedbir almaması sonucu, konu köpeğin Vadili’de sakin başka bir şahsın üzerine saldırmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

31.10.2025 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Dikmen’de sakin Ahmet TOĞER (E-48) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

01.11.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy mevkiinde, Hüseyin KAYA’nın kullanımındaki PF 408 plakalı panelvan araçta Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 01.11.2025 tarihinde saat 07.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Fatma TEKİNER (E-45) yönetimindeki AA 984 G plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet GÜNEYSU (E-73) yönetimindeki üç tekerlekli motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice GÜNEYSU (K-70), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01.11.2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ruslan ALLAKULİYEV (E-23) yönetimindeki JE 171 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve banket içerisinde bulunan ağaca çarpıp savrularak bir takla attıktan sonra, tekrar yola girip tavanı üzerinde durmuştur. Kaza saonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 01.11.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde, Emirzade TERZİOĞLU (E-39) yönetimindeki YA 889 plakalı araç ile Lefke istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Doğancı Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpmış ve takla atıp narenciye bahçesi içerisine girerek beş adet ağaca çarpmış ve sol yan kısmı üzerine devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim TERZİOĞLU (E-36), kaldırıldıkları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 02.11.2025 tarihinde saat 03.40 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde, Mersinlik Piknik Alanı mevkiinde, Göksel AKKUYU (E-26) yönetimindeki VJ 879 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundan dışarıya çıkıp su kanalına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kazanın akabinde saat 04.30 sıralarında, aynı yerde, Elif MİLLİ (K-47) yönetimindeki UN 276 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundan dışarıya çıkıp toprak sete çarptıktan sonra, su kanalı içerisinde kazalı olarak bulunun VJ 879 plakalı aracın sol arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 387 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ, 18 ARAÇ İSE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ…

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2.590 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 387 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü muayenesiz araç kullanmak,

7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak,

3’ü Polisin “Dur” emrine uymamak,

3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve

134’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.