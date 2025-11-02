Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen 16.Lefke Hurma Festivali bugün yapılıyor.

Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alan festival, saat 18.00’e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Festival, Lefke Kaymakamlığı Önü’nden başlayarak Lefke Çarşı Merkezi’ne kadar süren kortejle başladı.

Ardından festivalin açılış kurdelesi Lefke bölgesindeki okul öncesi eğitim merkezi öğrencileri tarafından kesildi. Festivalde daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

-Karlıtaşl

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, festivalin bu yılki temasının ‘Kıbrıs kültürü’ olduğunu belirterek, festivalde Kıbrıs Kültürüne ait kültürel ürünler yanında uygulama alanlarına da yer verdiklerini anlattı.

Amaçlarının Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve geçmişten gelen mirası geleceğe aktarmak olduğunun altını çizen Karlıtaş, hurmanın anavatanı Lefke’yi kırsal turizmle kalkındırmak istediklerini söyledi.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da tüm sıkıntılara rağmen Lefke bölge halkının üretimden kopmadığına vurgu yaparak, Lefke’nin eğitim turizm ve üretim üçgeninde gelişme potansiyeli olduğunu kaydetti.

Kaya, daha iyi şartlarda üretim yapılmasını temenni ederek, festivale katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festival, dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti.

Festivalde, standtlar kurularak, Kıbrıs’a özgü ürünler satışa sunuluyor.