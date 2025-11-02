(Kamalı Haber) - Haspolat'da meydana gelen ölümle sonuçlanan iş kazasının ardından tutuklanan Mustafa Ümit Ersözlü ile Cihangir Bütün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. Polis, zanlıların tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandıklarını aktardı. Polis memuru, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Haspolat’ta Mustafa Ümit Ersözlü'nün sahibi olduğu ve yöneticiliğini Cihangir Bütün'ün yapmakta olduğu Gürdağ LTD. isimli işyerinde işçi olarak çalışmakta olan Haspolat’ta sakin Yusuf Niyazov'un karbon siyahı ve akaryakıt üretilen Piroliz reaktörünün tank kısmının içerisine henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı girmesi neticesinde oksijeniz kalıp tankın içerisinde kendinden geçip bayıldığını söyledi. Polis, akabinde olay yerinde bulunan iş arkadaşları tarafından fark edilmesi üzerine tankın içerisinden çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil servis Ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisine sevk edildiğini belirtti. Polis, yapılan ilk müdahaleye müteakip Niyazov'un Genel Cerrahi servisinde tedavi altına alındığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini aktardı. Polis memuru, aynı gün Cihangir Bütün ve Mustafa Ümit Ersözlü'nün derdest emri gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında çalışma dairesi müfettişlerinin olay yerinde inceleme yapmasının sağlandığı, kamera görüntülerinin alınarak incelenmeye başlandığını, maktulün işe giriş saati, kendisine kazanın içerisine girip girmemesi yönünde talimat verenin olup olmadığının araştırılacağını belirterek yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların ilk etapta 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.