''Yapılan açıklamaların haklılık derecesi ortadadır''

Parti yönetimine çağrı: ''Tabanın sesine kulak verin ve gereğini yapın''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Millletvekili Hasan Taçoy, UBP milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bir süredir kamuoyu ile paylaştığı açıklamaların başta UBP tabanı olmak üzere, geniş bir kesimden destek gördüğünü savundu ve bu açıklamaların bir disiplin suçu olarak kabul edilmesinin hem partileri hem de bu ülkenin demokrasi anlayışına son derece ters bir davranış olduğunu kaydetti.

Taçoy ''Yapılan açıklamaların haklılık derecesi ortadadır'' dedi.

Taçoy, eleştirileri dinlemek ve onlardan ders almak yerine eleştiri yapanlardan hesap sorma yoluna girmenin UBP’nin demokrasi geleneğine aykırı bir tutum olduğunu da belirtti ve parti yönetimine , üst üste üç seçimde yaşanan hezimetlerin devamını engellemek adına tabanın sesine kulak verme ve gereğini yapma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, ''Geride bıraktığımız cumhurbaşkanı seçiminde ortaya çıkan sonuç kadar, bu sonuç sonrasında gelişen bazı olaylar ortada çok ciddi bir sorun hatta kriz olduğunu gözler önüne sermiştir.'' ifadelerini kullandı.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

'' UBP girdiği son üç seçimden de yenilgiyle çıkmıştır. Bu durumun nedenlerini araştırıp sorumlularından hesap sormak yerine, konuşanları susturmaya çalışmak ne ülkemizin ne de partimizin geleceğine hizmet eder. Hiç kimse unutmasın ki UBP milletvekilleri halkımızın oyları ile göreve gelmiş her biri kendi değerini oluşturmuş kişilerdir. Onları aba altından sopa göstererek susturmaya çalışmak halkımıza, milletvekillerimize oy vermiş partililerimize ve partimize yönelik bir ayıptır.

Bu ayıbı UBP’ye yaşatmaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Ulusal Birlik Partisi yaklaşan genel seçimi de dikkate alarak derhal yetkili kurullarını toplayarak kitlesel istişare mekanizmalarını harekete geçirmelidir.

Bir hesaplaşma olacaksa bu kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde ve tüm gerçekler ortaya konularak yapılmalıdır.

Sorunun ne olduğu ve çözüm yolu gayet net bir biçimde ortadayken 'farklı yöntem' arayışı farklı niyetlere hizmet eden kabul edilemez bir tutumdur.

UBP tabanı konuşmak için kimsenin iznini ya da çağrısını beklemez. UBP tabanı konuşmak için kimseden icazet almaz. UBP korku ile yönetilen bir parti olmamıştır, olmayacaktır.''