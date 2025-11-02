Lefkoşa'da geçen hafta çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan 39 yaşındakı Adil Keskin hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre, 28 Ekim'de yapımı devam eden bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Adil Keskin, dengesini kaybederek yaklaşık 10.60 metre yükseklikten bodrum katına düştü. Ağır yaralanan Keskin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını kaybetti.