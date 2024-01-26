Yeşilyurt’ta, çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitiren 74 yaşındaki Saim Görür’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “akciğer kanseri ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Hırsızlıktan yakalanan zanlı üzerinde uyuşturucu tespit edildi

Lefkoşa’da park halindeki araçtan hırsızlık yapma suçundan tespit edilerek, tutuklanan S.K.’nin (E-20) üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde de bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, S.K., geçen 2 gün içinde bir araçtan 50 stg nakit para, 2 paket sigara, Airpod kulaklık ve çakmak çalınması üzerine yürütülen ileri soruşturmada tespit edilerek, tutuklandı.

Tutuklanması üzerine yapılan aramada ise şahsın üzerinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu ve emare altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

- 78 ve 48 yaşlarında iki kişi hırsızlıktan tutuklandı

Gazimağusa’da hırsızlık yaptığı tespit edilen D.G.(E-48) ve C.G.(E-78) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, söz konusu 2 kişi, 2019 yılı – 24 Ocak 2024 tarihleri arasında bir şirkete ait binanın giriş kapısı hasara uğratarak, içeriye girdi, bina içerisindeki buzdolabı ile muhtelif sayıda masa, sandalye ve restoran malzemeleri çaldı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada zanlılar tespit edildi, soruşturma devam ediyor.

- Demirhan’da süpermarketten hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

15 Ocak tarihinde Demirhan’da bir süpermarketten 3 bin 538 TL’lik gıda ürününü alıp ödeme yapmadan marketten ayrılan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, V.K.(E-36) ve Y.K.( K-39)’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Kumarhaneye alınmayan alkollü şahıs aracın camına parke taşı attı

Girne’de kumarhaneye alınmadığı gerekçesiyle parke taşını park halinde bulunan bir aracın ön camına atarak hasara uğratan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.20 sıralarında meydana gelen olayda, 516 miligram alkollü içki tesiri altında olan G.D.(E-38) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Kumarhaneye girmeleri yasak olan 8 kişiye yasal işlem

Polis ekipleri tarafından Gazimağusa’da dün yapılan denetimlerde, kumarhanede bulunmaları yasak olan 8 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şahısların aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Lefkoşa’da trafik kazası... Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, kazaya sebebiyet veren, 142 miligram alkol etkisindeki Uchechukwu Onyeji (E-40) tutuklandı.

Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza; Onyeji’nin LR 074 plakalı salon araç ile Hastane kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Hastane’ye dönmek maksadıyla karşıdan gelen araçların geçmesini beklemek için duran Filiz Toklu (K-41) yönetimindeki VE 221 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Soruşturma devam ediyor.

- Vadili’de evde çıkan yangın söndürüldü

Vadili köyünde Mevlana Sokak’taki bir evde dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın, evin mutfak ve malzeme odası içerisinde çalışır durumda unutulan elektrik sobasının koltukları ısıtarak, tutuşturması sonucu meydana geldi.

Yangın sonucunda, 2 adet koltuk, 6 adet profil demir, 9 adet oluklu saç, kapı ile pencereler, muhtelif sayıda beyaz eşya, mutfak dolabı, mutfak eşyası ve elektronik el aletleri yandı.

Soruşturma devam ediyor.