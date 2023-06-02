Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 02.00 sıralarında Balkum’un ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesiyle, beşinci kattaki dairesine girebilmek maksadıyla koridor boşluğundaki pencereden dairesinin balkonuna geçiş yaptığı sırada beton zemine düşmesiyle gerçekleşti.

- Bahçeli sakini Ogden aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Bahçeli’de sakin 67 yaşındaki Norma Susan Ogden, dün saat 23.50 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

- Bankamatik kartı alabilmek için sahte kimlik kullandı

Girne’de R.T.(E-62), geçen yıl 14 Aralık'ta bankamatik kartı alabilmek adına sahte belge düzenleyip bankaya verdiği, sahte beyanla kayıt temin ettiği ve başkasının kimliğine büründüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, şahsın tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahsa ait kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp sahteledikten sonra bankaya müracaat ettiği tespit edildi.

- Gazimağusa’da kafeteryadan hırsızlık

Gazimağusa’da bulunan bir kafeteryadan 6 bin TL para ve çeşitli markalarda toplam 10 karton sigara çalındı, zanlı olarak görülen B.B.N.(E-21) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama, 18 Mayıs’ta gerçekleşen bina açma ve hırsızlık olayında, kafeteryaya pencere zorla açılarak girildi. Mesele ilgili yapılan ileri soruşturmada bir kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.