ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

22.12.2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Hadi USLU (E-69), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

21.12.2025 tarihinde, Gemikonağı’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Taner ÖZÜER (E-55)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin ''aort damarı yırtılması" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

22.12.2025 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Çatalköy’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Dıponkar Chandra BISWAS (E-22), kalıp tahtası çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağ kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

22.12.2025 tarihinde, 09.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir makinist garajında, muhtemelen yağmur suyunun elektrik sayacına girip kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif eşyalar ile elektrikli aletler yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

22.12.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 23.12.2025 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Samuel Olamılekan AJAYI (E-30) 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YN 567 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Girne Amerikan Üniversitesi Çemberine geldiğinde, bordür taşlarına çarpıp yoluna devam ederek o esnada kavşak içerisinde batı istikametine doğru seyreden Emir SEYBAN (E-21) yönetimindeki VS 972 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan VS 972 plakalı araç sürücüsü Emir SEYBAN ile araçta yolcu olarak bulunan Hazal KEKLİK (K-19), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altından araç kullanıp trafik kazası yapan YN 567 plakalı araç sürücüsü Samuel Olamılekan AJAYI tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 22.12.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Eski Bağlıköy Yolu üzerinde, Veli Kaan DAĞDEVİREN (E-21) yönetimindeki YJ 384 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Velmer Otel önlerine geldiğinde, yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan Emine AKALIN (K-17)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Kaan DAĞDEVİREN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan yaya Emine AKALIN ise kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.