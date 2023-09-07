AMBAR AÇMA, HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

05 Haziran - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Akdeniz’de faaliyet gösteren bir kamp alanı içerisinde bulunan ambarın penceresinin kilidi hasara uğratılarak açılmış ve içeriye girildikten sonra ambar içerisinde muhafaza edilen odun kesme makinesi, jeneratör, klarnet, matkap, saç kesme makinesi, 20 metre uzunluğunda led lamba ve ayrıca kamp alanı içerisinde bulunan çardak içerisinden ses mikseri, zımpara makinesi, iki adet hoparlör ve plak çalar çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.C.(E-23), M.C.(E-48) ve A.Ö.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA, İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ

06.09.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Ozanköy’de bulunan bir ikametgahın penceresi meçhul şahıs tarafından açılarak içeriye girilmiş ve oturma odasındaki para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit parayı çalındığı sırada ev sakini tarafından fark edilmesi üzerine ikametgahtan ayrılmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

25.08.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinden toplam 800 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen işyeri çalışanları E.U.(E-22) ve S.B.(E-48) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

15.08.2023 tarihinde, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir bahis evi içerisinde, bir şahıs tarafından masa üzerinde unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-24) tespit edilerek tutuklamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KUMAR OYNAMAK VE KUMAR OYNANMASINA MÜSAADE ETMEK

06.09.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Çayönü’nde faaliyet gösteren spor kulübü içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde, beş kişi “51” isimli kağıt oyununu para karşılığında oynamak suretiyle, kumar oynadıkları sırada suç üstü tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar ve kulüp işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

06.09.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında, çalışır durumdaki kağıt ayırma makinesinin motoruna kağıtların temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın işyeri çalışanları ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu kağıt ayırma makinesinin motoru ve tesisatı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

07.09.2023 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Burak ŞİMŞEK (E-21) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 252 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Sabancı Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

06.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1937 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 120’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 13’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 357 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 65 araç ise trafikten men edilmiştir.