ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

01.03.2025 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin ÇANÇİ (E-63), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin arından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL İTHALİ VE TASARRUFU

28.02.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.Ö.(E-28)’ye ait araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş KKTC’ye ithali yasak toplam 80 adet elektronik sigara (PUF) tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 334 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

28.02.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,155 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 334 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması ve

40’ı B İşletme izinsiz araç kullanmak,

6’sı A İşletme izinsiz araç kullanmak,

2’si muayenesiz araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü trafik ışıklarına riayet etmemek

2’si sürüş ehliyetiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve

132’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.