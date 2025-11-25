ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

25.11.2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Yedikonuk’ta sakin İlhami ALTEN (E-48) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ÖLÜMLE NETİCELENEN İŞ KAZASI(GELİŞME)-TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK

24.11.2025 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Yeşilırmak’ta bir şahsa ait ikametgahın bahçesinde, C.K.(E-41) kaymakamlıktan izinli olarak okaliptus ağacını kestiği sırada, kesmiş olduğu dalın kendisine yardımcı olmak için bahçedeki ikametgahın damında bulunan HALİL AKAR(E-68)’a çarpması sonucu, konu şahıs yüksekten düşerek yaralanmış ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada, C.K., H.İ.T.(E-28) ve S.G.(E-59) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA VE MAL TEMİNİ

Temmuz 2025 ayı içerisinde, Gazimağusa’da A.T.(E-55)’nin kendisini GKRY bölgesinde çalışan bir memur olarak tanıtıp, kendisini ve ailesini GKRY vatandaşı yapacağı ve GKRY bölgesinden kendisine araç getireceği yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunup, sahtekarlıkla konu şahıstan 5.000 ABD Doları para temin ettiği ve aracını da kendi üzerine devretmesini sağladığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.T. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK, SARHOŞKEN TASARRUFUNDA BIÇAK BULUNDURMAK VE RAHATSIZLIK

24.11.2025 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa Kaleçi’nde, V.Ş.(E-43) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiş ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşımıştır. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, konu bıçak da emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.















TRAFİK KAZASI

1. 24.11.2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Geçitkale-Alaniçi Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Aliye REFİKOĞLU (K-45) 150 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NN 486 plakalı araç ile Alaniçi istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 24.11.2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 16-17’inci kilometreleri arasında, Serkan SOSA (E-48) 217 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GL 745 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafa doğru savrulan GL 745 plakalı araç, yolun sağında bulunan çelik bariyerlere de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmış ve aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.