ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

16.09.2023 tarihinde, 18:00 sıralarında, Haspolat’ta sakin Ayhan KUTUĞU(E-46) , Haspolat’ta bulunduğu bir mekanda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD- METAMFETAMİN) TASARRUFU

16.09.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından H.H.H(E-38)’in kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan peçete, üzerinde sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet kağıt parçası ve aracın dışına atılmış yerde içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

16.09.2023 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 1 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

16.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1823 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 153’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 47’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 373 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutklanmış, 59 araç ise trafikten men edilmiştir.