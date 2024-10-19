ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 18.10.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Niyazi AKŞİT (E-65) kalmakta olduğu ikametgahın bahçesi içerisinde, sandalyede oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muyenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.10.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, GKRY’de sakin Loizos KOSMA (E-89) aniden rahatsızlanması sonucu, otelin önünde bulunan aracına bindirildiği sırada yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muyenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 18.10.2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.A.M.I.(E-30)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü ve 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi, metal öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 87.100 TL ile 50 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.10.2024 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.B.K.(E-20)’nin kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 16 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17.300 TL, 2598 ABD Doları, 80 Stg ve 20 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

18.10.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.













İŞ KAZASI

18.10.2024 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya atölyesi içerisinde, İsrafil URUK (E-41) merdiven üzerinde çalıştığı sırada, merdivenin kayıp yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 18.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Habib ÇETİNKAYA (E-19) yönetimindeki EY 099 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol şeridine geçmesi sonucu, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru 267 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden İsmail BAŞARIR (E-31) yönetimindeki YS 541 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle EY 099 plakalı araç yolun soluna doğru savrularak, yol kenarında bulunan beton duvara ve orta refüj üzerindeki çelik bariyerlere de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan EY 099 plakalı araç sürücüsü Habib ÇETİNKAYA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. YS 541 plakalı araç sürücüsü İsmail BAŞARIR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 19.10.2024 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Görneç’te Atatürk Caddesi üzerinde, Burak CANKURT (E-16) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SN 739 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan HL 883 plakalı aracın sol yan kısmına çarptıktan sonra yoluna devam edip, yine park halinde bulunan SS 265 plakalı traktörün sol arka tekerleğine de çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle SS 265 plakalı traktör öne doğru savrularak, park halinde bulunan VB 416 plakalı aracın sağ arka kısmına ve konu traktörden kopan sol arka tekerlek ise savrulup yine park halinde bulunan HR 771 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak CANKURT, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve aleyhinde sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 19.10.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yücel SABIRLI (E-47) 108 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 395 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyreden seyrettiği sırada Serhatköy–Akçay kavşağına geldiğinde, döneceği kavşağı geçtiği için dikkatsizce anayol üzerinde kavşağa doğru geri geri seyretmesi sonucu, o esnada gerisinde aynı istikamete doğru seyreden Süleyman GÖRAL (E-23) yönetimindeki NA 452 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. PE 395 plakalı araç sürücüsü Yücel SABIRLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 18.10.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Karşıyaka’da Anayolun güney kısmında bulunan bir restoranın araç park yeri içerisinde, Julie Dawn YOUNGER (K-68) yönetimindeki SF 523 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyredip, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Girne-Güzelyurt Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Kağan TOPÇU (E-32) yönetimindeki ML 582 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Julie Dawn YOUNGER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.















ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 416 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

18.10.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,853 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 416 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

185’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

66’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

6’sı trafik ışıklarına uymamak,

5’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

93’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.