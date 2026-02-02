ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 01.02.2026 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Lefkoşa sakin Aysel VİRDANEN (K-75) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.02.2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Girne’de sakin mikrosefali hastası olarak makineye bağlı şekilde hayatını sürdürmekte olan Nafi KOCAMAN (E-1), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP (GELİŞME)

28.01.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranın araç park yerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu D.B.(E-23) ve S.F.D.(E-22) bir taraf olup, Y.Y.(E-35)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, iki dişi ile burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlar ve D.B. ile S.F.D tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, mesele ile ilgili aranmakta olan zanlı A.A. (E-27) ve Ş.B.(E-34) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

01.02.2026 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, KKTC’ye giriş yapacak olan E.Ü.(E-23)’nün tasarrufunda 4 adet, H.K.(E-23)’nin tasarrufunda 4 adet ve A.F.Ö.(K-44)’nün tasarrufunda ise 58 adet satışı yeşil reçeteye tabii olan hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK VE DERBEDER ŞAHIS

01.02.2026 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi ile ülkede ikamet edecek yeri ve geliri olmadığı tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.