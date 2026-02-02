Fenerbahçe Süper Lig'de zirve takibini Kocaeli deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de sakatlıklarının ardından henüz takıma katılmayan Archie Brown ile Levent Mercan forma giyemeyecek. Ayrılığı gündemde olan Jhon Duran da kadroda yok.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Kocaelispor'da sakatlıkları süren kaleci Jovanovic ile stoper Smolcic'in durumu belirsiz. Tayfur Bingöl ise sarı kart cezalısı.

24 puanı-nın 18'ini iç sahada toplayan körfez ekibi haftaya 9. sırada girdi.

Kocaeli Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı, Hakem Alper Akarsu yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; İsmail, Guendouzi; Nene, Asensio, Musaba ve Talisca 11'i ile sürmesi bekleniyor.