Lefkoşa'da bulunan bir giyim mağazasında çalışan M.E.Y’nin (E-33), işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137 bin 808 TL nakit parayı teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre tutuklanan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

-İnşaat alanından hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gönyeli'de yapımı devam eden bir inşaat alanından çalınan 38 adet demir teleskop türü malzeme ile ilgili yapılan soruşturmada, zanlı A.T.(E-41) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-İzinsiz alkol satan işletme sahibi tutuklandı

Lefke'de faaliyet gösteren bir kahvehanede, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün yapılan kontrolde içki satış ruhsatı olmaksızın alkollü içki satışı yapıldığı tespit edildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Vadili’de yangın

Vadili köyünde çıkan arazi yangını sonucu, biçilmemiş arpalar, anızlar, 1 rulo balya ve 1 zangalak ağacı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma sürüyor.