Güzelyurt’ta sakin Niyazi Akşit (65) dün 19.00 sıralarında, ikametgahının bahçesinde sandalyede oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Akşit'in cansız bedeni üzerinde yapılan doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Yine dün, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir kumarhanede GKRY’de sakin Loizos Kosma (89) aniden rahatsızlandı ve otelin önünde bulunan aracına bindirildiği sırada yaşamını yitirdi. Bu olayda da cansız beden üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği kaydedildi. Bu olayda da soruşturma sürüyor.

-İkamet izinsiz ikamet etme

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede bulunan toplam 2 kişi tutuklandı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

-İş kazası

Lefkoşa’da dün 08:30 sıralarında bir mobilya atölyesinde meydana gelen iş kazasında, İsrafil Uruk (41) merdiven üzerinde çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Uruk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve ortopedi servisine alındı. Bu olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.