Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi 2025-2026 öğretim yılı lisans eğitimi için KKTC'den 10 öğrenci kabul edecek.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, bir yıl İngilizce dil hazırlık eğitimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimde, aranan koşulları taşıyan ve yapılacak sınavlarda başarılı olan 8’i erkek ve 2’si kadın olmak üzere toplam 10 öğrenci, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından seçilerek Türkiye'deki Polis Akademisi'ne eğitime gönderilecek.

Polis Akademisi'ndeki beş yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler, Polis Genel Müdürlüğü polis çavuşu kadrosunda görev yapmak amacıyla atanacak.

- Beş yıl eğitim görecekler... Mezunlar polis çavuşu olarak atanacak

Polis Genel Müdürlüğü duyurusunda, Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine gönderilecek öğrencilerin hakları ve uyması gereken kurallar şöyle sıralandı:

"Öğrenciler, mezun olana kadar eğitim-öğrenim süresince her yılın ocak ayında geçerli olan asgari ücretin yüzde 25’i oranında her ay burs alacak.

Beş yıl öğrenim görecek öğrencilerin 'İaşe ve ibateleri' devlet tarafından karşılanacak. Mezun olmadan sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple akademiden ayrılan veya ilişiği kesilenler ile mezun olduktan sonra aday adayı olarak atanmayı kabul etmeyenler öğrenim masraflarını ödemekle yükümlü olacaklar. Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi’nden mezun olacak olan erkek adaylar, askerlik yükümlülüğünden de muaf olacak.

Mezunlar, polis çavuşu aday adayı olarak atandıkları tarihten itibaren, 10 yıl hizmet yapmadan çekildikleri takdirde veya kendi kusurları nedeniyle polislikle ilişkilerinin kesilmesi halinde, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek ve zorunlu hizmet sürelerinin geriye kalan kısmı ile orantılı olarak öğrenim masraflarını ödemek zorunda olacak.

Mezun olanlar, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından 8. derece polis çavuşu aday adayı olarak atanacak. Aday adayı olarak atananlar, altı aylık veya Polis Örgütü Planlama Kurulu’nun uygun göreceği bir süre intibak eğitimi için Polis Okulu’na sevk edilecek. Aday numaraları başvuru süresi bittikten sonra en kısa sürede müracaatçılara SMS yolu ile bildirilecek. Duyurunun yapıldığı müracaatçıların cep telefonlarına SMS yolu ile gönderilecek. Müracaatçılara ayrıca yazılı sınav çağrısı yapılmayacak."

Başvuru için aranan koşullar, gereken evraklar ve detaylara, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi http://www.polis.gov.ct.tr adresinde yer alan duyurular kısmından ulaşılabilecek.