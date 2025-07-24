Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta devam eden yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta devam eden yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ağırlıkla Limasol bölgesine bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür.

Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında, insani sorumluluk gereği, yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik.

Yangınla mücadeleye ilişkin destek ve yardım teklifimiz Birleşmiş Milletler’e ulaştırılmıştır. Aynı zamanda Özel Temsilcim ve Teknik Komiteler Koordinatörüm Rum muhataplarıyla doğrudan temasa geçmiş, ilgili teknik komite mekanizması vasıtasıyla ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini bildirmiş, ekiplerimizin hazır durumda bekletildiğini ifade etmişlerdir.

Yaşanan felaketin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, zarar gören bölgelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”