Bloomberg’in haberine göre yatırım, Anthropic’in hızla artan altyapı ve işlem gücü maliyetlerini karşılamak için kullanılacak.

Şirket, bu fonla Google’ın özel çiplerini ve bulut sistemlerini kullanarak Claude modellerini geliştirecek.

Yatırımın 10 milyar doları nakit ödenirken kalan 30 milyar dolarıysa belirli başarı hedeflerine bağlandı.

Bu stratejik hamleyle Google’ın yapay zeka pazarındaki konumunu, en güçlü rakipleri Microsoft ve Amazon karşısında güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yıllık geliri 30 milyar doları aşan Anthropic’in bu fon desteğiyle bilgi işlem kapasitesini gelecek yıldan itibaren ciddi oranda artıracağı ifade ediliyor.