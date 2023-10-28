Bu yıl ilk kez düzenlenen Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali bugün sona eriyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı köyünde Dikmen Belediyesi ve Pınarbaşı Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali’nin ilk günü tamamlandı.

Festivalde ilk gün DJ Mert Durakoğlu, halk dansları ve modern dans gösterileri, Grup Frekans konseri ve gecenin sonunda Grup El Amor Latino ile Muhittin Yangın konseri gerçekleşti.

Festivalde bugün ise gün boyu stantlarda satışlar, çocuklara yönelik yüz boyama, yarışmalar ve eğlenceler yer alacak.

Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde dans gösterileri, halk dansları gösterileri, Ahmet Sunisi konseri ve gecenin finalinde Grup Gancelli konseri yer alacak.