Güney Kıbrıs’ta peynir üreticileri birliğinin, önceden ilan ettikleri ve aralarında peynir imalatçılarının çalışmalarını durdurmasının da yer aldığı tedbirleri askıya aldıklarını açıkladığı haber verildi.

Peynir üreticilerinin geçen perşembe günü hellim konusundaki krizin yatıştırılması için Tarım Bakanının da eşliğinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yaptığını anımsatan Politis, peynir imalatçılarının bu görüşmede de teyit edildiği üzere, hükümetin ve peynir imalatçılarının ortak hedefinin hellimin korunması ve daha da ileriye götürülmesi tespitinden memnun olduklarını ekledi.