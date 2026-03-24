Atakum ilçesinde yaşayan Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği kampanyaya katıldı. Kahve paketinin içindeki kodla sisteme giriş yapıp çekilişe katılan Ak, 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Uzun süredir çeşitli çekilişlere katılan Ak, “İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım” dedi.

IHA

"'BANA ÇIKMAZ' DEMEYİN"

Bu zamana kadar binlerce ürün kodu girdiğini söyleyen Ak, kazandığı ödülle öncelikle araba almak istediğini, ailesine destek olacağını ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Ak, çekilişten sonra çevresinden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi ve devam etti:

"Telefonlarım susmuyor. Beni arayıp tebrik eden çok kişi var. Yıllardır bu çekilişlere katıldığımı bildikleri için bana inanıyorlar. Hiçbir zaman ‘bana çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin."