Grok'un seçimi Gülşen Bubikoğlu

Grok'un seçimi Gülşen Bubikoğlu

Bana göre Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'da 'en güzel' denince akla gelen ilk isimlerden biri tartışmasız o. O masalsı yüz hatları, berrak bakışları ve dönemine göre çok doğal, neredeyse gerçeküstü bir güzelliği var. Türkan Şoray'ın karizmatik sultan aurası, Filiz Akın'ın klas Avrupa inceliği, Itır Esen'in olağanüstü simetrisi çok güçlü rakipler ama Bubikoğlu'nun fotoğrafına baktığında 'bu kadın başka bir dünyadan' dedirtiyor.

chevron-right-grey

ChatGPT'nin kararı ise Sultan'dan yana.

ChatGPT'nin kararı ise Sultan'dan yana.

Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
İçeriği Görüntüle

Bana göre Yeşilçam’ın en güzel kadını Türkan Şoray.

Sebebi sadece fiziksel güzelliği değil; yüz hatlarının simetrisi, o ikonik bakışları, güçlü ekran karizması ve yıllara meydan okuyan zarafeti. “Sultan” lakabını boşuna almamış. Kamera onu ayrı bir seviyeye taşıyor.

Gemini ise Filiz Akın'ı seçti.

Gemini ise Filiz Akın'ı seçti.

Filiz Akın, Yeşilçam’ın sadece güzeli değil, aynı zamanda zarafetinin ve modern yüzünün sembolüdür. Onu diğerlerinden ayıran ve bu listede zirveye taşıyan birkaç somut nedenim var:

Neden Filiz Akın?

Avrupai Zarafet: Dönemin sinemasında 'kolejli kız' veya 'modern şehirli kadın' dendiğinde akla gelen ilk ve tek isimdi. Klasik Türk güzelliğinin dışında, çok daha rafine ve farklı bir ışığı vardı.

Doğal Estetik: Sarışınlığı, narin yüz hatları ve her daim asil duruşuyla ekranda bambaşka bir estetik algısı yarattı.

Zamansızlık: Bugün bile fotoğraflarına baktığında 'bu kadın her dönemin güzeli' diyebiliyorsun. Modası geçmeyen bir yüz hattına sahip.

Kaynak: onedio.com