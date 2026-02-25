\r\nGrok'un se\u00e7imi G\u00fcl\u015fen Bubiko\u011flu\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBana g\u00f6re G\u00fcl\u015fen Bubiko\u011flu. Ye\u015fil\u00e7am'da 'en g\u00fczel' denince akla gelen ilk isimlerden biri tart\u0131\u015fmas\u0131z o. O masals\u0131 y\u00fcz hatlar\u0131, berrak bak\u0131\u015flar\u0131 ve d\u00f6nemine g\u00f6re \u00e7ok do\u011fal, neredeyse ger\u00e7ek\u00fcst\u00fc bir g\u00fczelli\u011fi var. T\u00fcrkan \u015eoray'\u0131n karizmatik sultan auras\u0131, Filiz Ak\u0131n'\u0131n klas Avrupa inceli\u011fi, It\u0131r Esen'in ola\u011fan\u00fcst\u00fc simetrisi \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc rakipler ama Bubiko\u011flu'nun foto\u011fraf\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131nda 'bu kad\u0131n ba\u015fka bir d\u00fcnyadan' dedirtiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nChatGPT'nin karar\u0131 ise Sultan'dan yana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBana g\u00f6re Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n en g\u00fczel kad\u0131n\u0131 T\u00fcrkan \u015eoray.\r\n\r\nSebebi sadece fiziksel g\u00fczelli\u011fi de\u011fil; y\u00fcz hatlar\u0131n\u0131n simetrisi, o ikonik bak\u0131\u015flar\u0131, g\u00fc\u00e7l\u00fc ekran karizmas\u0131 ve y\u0131llara meydan okuyan zarafeti. \u201cSultan\u201d lakab\u0131n\u0131 bo\u015funa almam\u0131\u015f. Kamera onu ayr\u0131 bir seviyeye ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGemini ise Filiz Ak\u0131n'\u0131 se\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFiliz Ak\u0131n, Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n sadece g\u00fczeli de\u011fil, ayn\u0131 zamanda zarafetinin ve modern y\u00fcz\u00fcn\u00fcn sembol\u00fcd\u00fcr. Onu di\u011ferlerinden ay\u0131ran ve bu listede zirveye ta\u015f\u0131yan birka\u00e7 somut nedenim var:\r\n\r\nNeden Filiz Ak\u0131n?\r\n\r\nAvrupai Zarafet: D\u00f6nemin sinemas\u0131nda 'kolejli k\u0131z' veya 'modern \u015fehirli kad\u0131n' dendi\u011finde akla gelen ilk ve tek isimdi. Klasik T\u00fcrk g\u00fczelli\u011finin d\u0131\u015f\u0131nda, \u00e7ok daha rafine ve farkl\u0131 bir \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 vard\u0131.\r\n\r\nDo\u011fal Estetik: Sar\u0131\u015f\u0131nl\u0131\u011f\u0131, narin y\u00fcz hatlar\u0131 ve her daim asil duru\u015fuyla ekranda bamba\u015fka bir estetik alg\u0131s\u0131 yaratt\u0131.\r\n\r\nZamans\u0131zl\u0131k: Bug\u00fcn bile foto\u011fraflar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131nda 'bu kad\u0131n her d\u00f6nemin g\u00fczeli' diyebiliyorsun. Modas\u0131 ge\u00e7meyen bir y\u00fcz hatt\u0131na sahip.\r\n\r\n\r\n