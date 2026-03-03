Dışarıdaki gürültüyü bastırmak ve rahat bir uyku çekmek için kullanılan "pembe gürültü"nün (pink noise) sanıldığı kadar masum olmayabileceği ortaya çıktı.



Pensilvanya Üniversitesi ve çeşitli uluslararası ekipler tarafından yürütülen yeni bir çalışma, uykuya yardımcı olarak pazarlanan bu seslerin aslında uyku kalitesine zarar verebileceğini gösteriyor.

PEMBE GÜRÜLTÜ NEDİR?

Kuantum dünyasından aşina olduğumuz "farklı dalga boyları" kavramı ses dünyasında da mevcut. Sürekli ve geniş bir frekans aralığına yayılan seslere "geniş bant gürültüsü" deniyor:

Örneğin beyaz gürültü, tüm frekanslarda eşit yoğunlukta, tıpkı statik bir radyo sesi gibi.

Pembe gürültü ise düşük frekanslarda daha yoğun. Yağmur veya şelale sesine benzetilebilir; beyaz gürültüye göre daha "yumuşak" algılanır.

25 yetişkin üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde, katılımcıların yedi gece boyunca farklı ses koşullarında uyku döngüleri izlendi.

Sonuçlar oldukça çarpıcı: Çevresel gürültüye (uçak, bebek ağlaması vb.) maruz kalanlar, en derin uyku aşaması olan N3 evresinde ortalama 23 dakika daha az vakit geçirdi.

Sadece 50 desibel seviyesindeki pembe gürültü bile, normal gürültülü bir geceye kıyasla REM uykusundan yaklaşık 19 dakika çaldı.

Pembe gürültü ve çevresel gürültü birlikte verildiğinde, katılımcıların gece boyunca uyanık kaldıkları süre önemli ölçüde arttı.

Araştırmanın ilginç bir bulgusu da kulak tıkacı kullanımıyla ilgiliydi. Pembe gürültünün aksine, gürültülü gecelerde kulak tıkacı kullanan kişilerin uyku kalitesinde pembe gürültünün yarattığı olumsuz değişimler gözlenmedi. Bu da dış sesleri başka bir sesle bastırmak yerine, fiziksel olarak engellemenin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK

Araştırmacı Mathias Basner, REM uykusunun hafıza güçlendirme, duygusal düzenleme ve beyin gelişimi için hayati önem taşıdığını vurguluyor:

"Bulgularımız, pembe gürültü ve diğer geniş bant seslerin uykuda çalınmasının zararlı olabileceğini gösteriyor. Özellikle beyinleri hala gelişmekte olan ve yetişkinlere göre daha fazla REM uykusuna ihtiyaç duyan çocuklar ve bebekler için bu durum daha riskli olabilir."