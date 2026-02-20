Britanya merkezli Wellcome Sanger Enstitüsü’nün açıklamasına göre araştırma Ontario, Bern ve Cornell üniversitelerinden uzmanlarla yapıldı. Beş ülkedeki 500 evcil kediden alınan örneklerle 13 farklı kanser türü analiz edildi.

Araştırmaya göre hayvanlar, sahipleriyle aynı çevresel kanser risklerinden bazılarına maruz kaldı. Bu, hastalığın bazı nedenlerinin kısmen ortak olabileceği anlamına geliyor.

İncelemeler sonucunda kedilerde kanser oluşumuna yol açan genetik değişiklikler keşfedildi. Bunların, insanlarda görülenlerle benzerlikler taşıdığı görüldü. Örnek olarak meme kanseri gösterildi.

Science dergisinde yayınlanan araştırmanın ortak yazarı Bailey Francis kansere neyin, neden olduğunu daha iyi anladıklarını belirtti:

“En önemli bulgularımızdan biri, kedi kanserindeki genetik değişikliklerin insanlarda ve köpeklerde görülen bazı değişikliklere benzer olmasıydı.”

Araştırma keşfin veteriner hekimlerin yanı sıra insanlarda kanser üzerine yapılan çalışmalara da yardımcı olabileceğini söyledi.