Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu sağ elini kullanırken, yaklaşık %10'luk bir kesim hayatını sol eliyle şekillendiriyor. Tarih boyunca bazen bir dezavantaj bazen de üstün bir yetenek olarak görülen bu durum, modern bilimin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

GENETİK PİYANGO MU YOKSA KADER Mİ?

Bilim insanları uzun yıllar boyunca solaklığın tek bir gen tarafından belirlendiğini düşündü; ancak modern araştırmalar bunun karmaşık bir genetik ağ ve çevresel faktörlerin birleşimi olduğunu gösteriyor. İkizler üzerinde yapılan çalışmalar, genetiğin solaklık üzerindeki etkisinin sadece %25 oranında olduğunu kanıtladı.

RAHİMDEKİ GELİŞİM SÜRECİ ETKİ EDİYOR

Geriye kalan %75'lik dilim ise tamamen rahim içindeki gelişim süreci ve rastlantısal faktörlere dayanıyor. Özellikle PCSK6 geni gibi yapı taşlarının vücut asimetrisini belirlemede rol oynadığı bilinse de, solaklık hala tam anlamıyla tahmin edilebilen bir durum değil.

BEYNİN İKİ YAKASINI BAĞLAYAN OTOBAN

İnsan beyni iki yarım küreden oluşur ve solak bireylerde bu iki küre arasındaki iletişim sağ elini kullananlara göre farklılık gösterir. Beynin iki lobu arasındaki veri akışını sağlayan "corpus callosum" bağının solaklarda daha kalın olması, bilginin iki taraf arasında daha hızlı transfer edilmesine imkan tanıyor.

DİL MERKEZİNİN ŞAŞIRTICI YERLEŞİMİ

Genellikle sağ elini kullananlarda dil merkezi sol yarım kürede yer alırken, solaklarda bu durum çok daha çeşitlidir. Solak bireylerin bir kısmında dil merkezi sağ yarım kürededir, bir kısmında ise her iki yarım küre de bu işi paylaşır.

DÖVÜŞÇÜ TEORİSİ: SOLAKLARIN GİZLİ KOZU

Peki, evrim neden solaklığı tamamen ortadan kaldırmadı? Bilim insanları bu noktada "Dövüşçü Teorisi" üzerinde duruyor.

EVRİMSEL DENGE NOKTASI: NEDEN %10?

İnsan topluluklarındaki yardımlaşma ve iş birliği ihtiyacı, alet kullanımını standartlaştırmak için sağ el hakimiyetini baskın kılmıştır. Solaklık oranı, bu iş birliği ve bireysel rekabet arasındaki hassas dengenin bir sonucu olarak binlerce yıldır %10 seviyesinde sabitlenmiş görünüyor.