Hamitköy’de “zorla insan kaçırmak ve ciddi darp” meselesiyle ilgili iki kişi polis tarafından tutuklandı, olaya karışan diğer zanlılar ise aranıyor.

Polis basın bültenine göre, 6 Eylül’de meydana gelen olayda M.S.(E-26), S.Z.(E-26), M.H.M.(E-24), A.B.(E-24) ve isimleri henüz tespit edilemeyen üç şahıs, başka bir şahsa 80 bin euro borcu olduğu gerekçesi ile MD.T.H’nin (E-27) evine girip söz konusu şahsı darp etti.

Şahıs, elleri ve ağzı bağlanıp yüzü örtüldükten sonra araca rızası dışında konularak Kırıkkale köyüne götürüldü ve burada yeniden darp edilip zorla alıkonuldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, S.Z. ve A.B. tespit edilerek tutuklandı. Diğer zanlıların ise arandığı belirtildi.

Meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.