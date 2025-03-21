Rum İşçi Sendikaları Federasyonu PEO ile Kıbrıs Türk sendikalarının, “barış ve adanın yeniden birleşmesine ilişkin ortak mücadelelerine devam edeceğini" bildirdi.

Haravgi gazetesi PEO ile Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi olan Kıbrıs Türk sendikalarının (DEV-İŞ, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ortak bir etkinlik düzenlendiklerini yazdı.

Habere göre PEO Genel Sekreteri Sotirila Haralambus açılış konuşmasında Cenevre’de yaşananlara atıfta bulunarak Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm perspektifinin, canlı tutulmasının ve açık kalmasının olumlu olduğunu belirtti.

Haralambus açıklamasında ayrıca istenilen unsurun, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu çözüm için bugüne kadar görüşmelerde ele edilen kazanımlar ve BM kararları temelinde bütünlüklü bir çözüme yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu da yineledi.

Haralambus, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, barış ve güvenlik için hep birlikte mücadele etmeye de devam edeceklerini söyledi.

PEO Kadın Çalışanlar Ofisi Sekreteri Marina Kuku ise açıklamasında Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların adanın yeniden birleşmesine ilişkin mücadeleyi ortak bir şekilde sürdürmesi gerekliliğinden söz etti.